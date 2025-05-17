Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Mauro Icardi, takımının şampiyonluk yolundaki en kritik anlarında desteğini esirgemiyor.
KAYSERİSPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK
Ameliyat sonrası sezonu kapatan Arjantinli golcü, Süper Lig'in son haftasında Rams Park'ta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında tribünde olacak.
Icardi'nin, karşılaşmayı kız arkadaşı China Suarez ile birlikte izleyeceği ve olası şampiyonluk sonrası kutlamalara da katılacağı öğrenildi.
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