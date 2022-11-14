Mauro Icardi, Galatasaray'a sınıf atlattı!

Inter formasıyla İtalya'da iki kez gol kralı olan, Paris Saint-Germain'de vatandaşı Lionel Messi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Mauro İcardi, bir dünya yıldızı olduğunu Galatasaray'da kanıtlamaya başladı.



Sarı-kırmızılı formaya ısınan Arjantinli forvet, son 4 maçta 4 gol – 3 asiste ulaşırken Cimbom'un yükselişinde başrolü oynadı; gerçek bir 9 numaranın nasıl oynaması gerektiği konusunda da ders verdi.



FARK YARATIYOR



7-0'lık Başakşehir zaferinde Kerem'in attığı ilk golde alan boşaltan, ardından harika bir penaltı golü atan, Kerem'in ikinci ve üçüncü gollerinde de (biri topukla) çok şık asistler yapan İcardi, hem maç hem de antrenmanlardaki çalışkanlığı ile örnek oluyor.



Kerem'in "Dünya yıldızlarıyla oynamak böyle farklar yaratıyor" dediği Arjantinli forvetin, takımdaki tüm oyunculara deneyimlerini aktardığı da belirtiliyor.



3 MAÇTA ŞUT YAĞMURU



Son üç maçta Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i de 7-0 mağlup ederek lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indiren Galatasaray'ın sıra dışı hücum istatistiği dikkat çekiyor.



Teknik patron Okun Buruk'un 3'te 3 hedefi tutarken sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda toplam 70 şut çekti ve 11 gol attı. Rakip ceza sahalarında 108 kez topla buluşan Cimbom'un 5 topu da direkten döndü.





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