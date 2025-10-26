Mauro Icardi'den Süper Lig'de 6. gol!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Süper Lig'de 6. golünü attı.
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları havalandırdı.
Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi, bu sezon süre aldığı 9. lig mücadelesinde 6. kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, süre aldığı 3 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında skor katkısı veremedi.
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları havalandırdı.
Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi, bu sezon süre aldığı 9. lig mücadelesinde 6. kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, süre aldığı 3 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında skor katkısı veremedi.