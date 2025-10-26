27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Mauro Icardi'den Süper Lig'de 6. gol!

Galatasaray'da Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü attı.

Mauro Icardi'den Süper Lig'de 6. gol!
Galatasaray'da Mauro Icardi, Süper Lig'de 6. golünü attı.

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları havalandırdı.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi, bu sezon süre aldığı 9. lig mücadelesinde 6. kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, süre aldığı 3 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında skor katkısı veremedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
