Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme
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21 Aralık 2024 10:50
Galatasaray'ın Süper Lig'de kıran kıran bir şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Fenerbahçe'nin, Eyüpspor'la 1-1 kalmasının ardından bir paylaşım yapan Icardi'nin bu hamlesi 'Fenerbahçe'ye gönderme' olarak yorumlandı.

'Aşkın Olayım' şarkısıyla yaptığı paylaşımda Icardi şampiyonluk kutlamalarından fotoğraflara yer verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin mükemmel hissettirdiği bir gün. Ve aşk zamanı sonsuz bir fısıltıya dönüştürüyor"






 
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