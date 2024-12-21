Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın Süper Lig'de kıran kıran bir şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Fenerbahçe'nin, Eyüpspor'la 1-1 kalmasının ardından bir paylaşım yapan Icardi'nin bu hamlesi 'Fenerbahçe'ye gönderme' olarak yorumlandı.
'Aşkın Olayım' şarkısıyla yaptığı paylaşımda Icardi şampiyonluk kutlamalarından fotoğraflara yer verdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Her şeyin mükemmel hissettirdiği bir gün. Ve aşk zamanı sonsuz bir fısıltıya dönüştürüyor"
'Aşkın Olayım' şarkısıyla yaptığı paylaşımda Icardi şampiyonluk kutlamalarından fotoğraflara yer verdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Her şeyin mükemmel hissettirdiği bir gün. Ve aşk zamanı sonsuz bir fısıltıya dönüştürüyor"