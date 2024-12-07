Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçeyi 1-0 yendiği maçın ardından Galatasaray'ın oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, 'Buen Dia' notunu düşerek bir fotoğrafını yayınladı.
Icardi'nin o paylaşımı:
Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, 'Buen Dia' notunu düşerek bir fotoğrafını yayınladı.
"İYİ GÜNLER"
Yıldız ismin, Türkçe anlamı 'İyi Günler' olan ifadeyle paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde gündem oldu.
Icardi'nin o paylaşımı:
Mauro Icardi: "Günaydın💙" pic.twitter.com/HxGU5MPwPX
— Sporx (@sporx) December 7, 2024