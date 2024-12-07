Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenildiği derbinin hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!
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07 Aralık 2024 23:53
Son güncelleme 07 Aralık 2024 23:55
Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçeyi 1-0 yendiği maçın ardından Galatasaray'ın oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, 'Buen Dia' notunu düşerek bir fotoğrafını yayınladı.

"İYİ GÜNLER"

Yıldız ismin, Türkçe anlamı 'İyi Günler' olan ifadeyle paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde gündem oldu.

Icardi'nin o paylaşımı: 

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