Mats Hummels: "Birkaç günde geçecek bir acı değil"

Bundesliga'da şampiyonluğu son haftada kaybeden Borussia Dortmund'un tecrübeli oyuncusu Mats Hummel maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mats Hummels: 'Birkaç günde geçecek bir acı değil'
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27 Mayıs 2023 20:27
Almanya Bundesliga'nın son haftasında Mainz ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'da takım kaptanlarından Mats Hummels maç sonu açıklamalarda bulundu.

Maç sonu büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Hummels, "Bugün şampiyonluğu kazanmalıydık, başaramadık. Taraftarlarımızın maç sonu bize destek vermesi harika tabii ki ama bu sadece bir teselli. Hep birlikte kutlama yapmak istiyorduk." dedi.

Son olarak zorlu bir sürece girdiklerine değinen Alman stoper, "Önümüzdeki birkaç gün çok zor geçecek. Bu acı, birkaç günde geçecek türden bir şey de değil aslında." sözlerini sarf etti.
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