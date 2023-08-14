Matic, Rennes'e imza attı

Rennes, Roma'dan orta saha oyuncusu Nemanja Matic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Matic, Rennes'e imza attı
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14 Ağustos 2023 22:28
Rennes, Roma'dan Nemanja Matic'in transferini resmi olarak duyurdu.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Matic ile 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Rennes, 35 yaşındaki transferi için Roma'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Matic, kariyerinde; Benfica, Chelsea, Manchester United ve Roma gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giydi.

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