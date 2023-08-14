Rennes, Roma'dan Nemanja Matic'in transferini resmi olarak duyurdu.



Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Matic ile 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.



Rennes, 35 yaşındaki transferi için Roma'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Matic, kariyerinde; Benfica, Chelsea, Manchester United ve Roma gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giydi.



