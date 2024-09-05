Mata'nın yeni adresi Avustralya!

Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers, İspanyol futbolcu Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mata'nın yeni adresi Avustralya!
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05 Eylül 2024 13:39
Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers, İspanyol futbolcu Juan Mata'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İspanyol futbolcu ile tek sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mata, 2022-2023 sezonunda ülkemizde Galatasaray forması da giymişti. Galatasaray'da 18 maça çıkan Mata, 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.



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