Mata'nın yeni adresi Avustralya!

Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers, İspanyol futbolcu Juan Mata'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İspanyol futbolcu ile tek sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mata, 2022-2023 sezonunda ülkemizde Galatasaray forması da giymişti. Galatasaray'da 18 maça çıkan Mata, 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İspanyol futbolcu ile tek sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mata, 2022-2023 sezonunda ülkemizde Galatasaray forması da giymişti. Galatasaray'da 18 maça çıkan Mata, 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
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