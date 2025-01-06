Beşiktaş'ta taraftarların tepki gösterdiği ve yolların ayrılmasının beklendiği Arthur Masuaku'ya Yunanistan'dan talip çıktı.
Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre, AEK, Arthur Masuaku ile ilgileniyor.
AEK'in sol bek için listesinde farklı isimler de olduğu ve adaylardan birinin Beşiktaş'tan Masuaku olduğu kaydedildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta 1 gol atan ve 5 asist yapan 31 yaşındaki Masuaku'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre, AEK, Arthur Masuaku ile ilgileniyor.
AEK'in sol bek için listesinde farklı isimler de olduğu ve adaylardan birinin Beşiktaş'tan Masuaku olduğu kaydedildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta 1 gol atan ve 5 asist yapan 31 yaşındaki Masuaku'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.