Masouras: "Fenerbahçe karşısında tarih yazdık"

Olymipakos'un futbolcusu Giorgos Masouras, Fenerbahçe maçı sonu konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Masouras: 'Fenerbahçe karşısında tarih yazdık'
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19 Nisan 2024 02:01
Son güncelleme 19 Nisan 2024 02:03
Olymipakos'un önemli isimlerinden Giorgos Masouras, Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eledikleri maçın ardından tarih yazdıklarını söyledi.

30 yaşındaki hücum oyuncusu, "Tarihi biz yazdık, bu bizim için bir kanıttır" ifadelerini kullandı.

Galibiyeti taraftarlarına armağan eden Masouras "Neyi başardığımızı sıcağı sıcağına anlamak zor. Uzun çabalar ve uzun yıllar süren mücadelemiz sonrasında bu bizim başarımızın kanıtıdır. Zaman zaman zorluklar yaşadık, sonuna kadar gidemedik. Ancak Fenerbahçe gibi zor bir takıma karşı tarih yazdık" açıklamasını yaptı.

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