Avrupa'da transfer sezonunun açılmasına uzun bir süre olmasına rağmen takımlar, gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmaya başladı.



Foot Mercato'nun haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Al Nassr forması giyen İspanyol stoper Aymeric Laporte ile ilgileniyor.



30 yaşındaki oyuncunun Al Nassr ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Pro Lig ekibiyle 24 maça çıkan Laporte, 4 gollük performans sergiledi.