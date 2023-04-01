Marsilya sahasında 1 puana razı oldu

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Marsilya, sahasında Montpellier'i konuk etti.



Velodrome Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçın 12. dakikasında Nordin'i golüyle öne geçen Montpellier'e Marsilya 44. dakikada Guendouzi'nin penaltı golüyle cevap verdi. İkinci yarıda gol için yüklenen Marsilya'da Cengiz Ünder 59'da oyuna dahil oldu ancak ev sahibi ekip skoru değiştiremeyince mücadele 1-1 sona erdi.



Karşılaşmada ayrıca Bartuğ Elmaz maçı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla Marsilya 60 puana yükselirken Montpellier ise 37 puana yükseldi.





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