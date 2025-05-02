Mario Branco: "Yeni sezonda yoksunuz beyler"

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic yeni sezonda takımda düşünülmüyor. Sportif Direktör Mario Branco'nun iki kaptanla bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu durumu oyunculara ilettiği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mario Branco: 'Yeni sezonda yoksunuz beyler'
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02 Mayıs 2025 10:06
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler'de kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le yollarını ayıracağı öğrenildi. Sözleşmeleri yıl sonunda bitecek iki yıldızla Sportif Direktör Mario Branco'nun bir görüşme yaptığı belirtiliyor.

"GELECEK YIL YOKSUNUZ"

Yapılan zirvede Branco'nun iki yıldıza "Gelecek yıl takım planında siz yoksunuz" dediği öğrenildi.

Sarı- Lacivertli yönetimin Dzeko ve Tadic'in ardından açılan boşluk için hemen transfer çalışmalarına başlayacağı gelen bilgiler arasında.

8.4 MİLYON EURO

Bu gelişmenin ardından Dzeko ve Tadic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle önemli bir maaş yükünden kurtulacağı aktarılıyor.

Yıldız transferlere imza atması beklenen ve bu nedenle kasasını da düşünen Fenerbahçe'nin iki futbolcunun yıllık maaşı 8.4 milyon Euro olarak öne çıkıyor.



 
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