Mario Balotelli, Trabzonspor maçına hazır

Adana Demirspor formasıyla çıktığı ilk maça 2 golle damga vuran Mario Balotelli, muhteşem bir dönüş yaparken yaşadığı küçük sakatlıkla yürekleri ağza getirmişti. Yıldız oyuncunun Cuma akşamı oynanacak olan Trabzonspor maçında sahada olması için herhangi bir engel yok.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mario Balotelli, Trabzonspor maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2023 13:32
Son güncelleme 05 Ekim 2023 13:34
Adana Demirspor'da farklı Alanya zaferinin ardından gözler Trabzonspor'la haftanın açılışında oynanacak maça çevrildi.

Bordo-Mavililer'e karşı da iyi gidişatını sürdürmek isteyen Şimşekler'de gündem tamamen Mario Balotelli... Yeniden döndüğü Adana Demirspor'da çıktığı ilk karşılaşmaya 2 gollük muhteşem bir katkı sunan dünyaca ünlü yıldız, maç sonunda ağrılarından dolayı sağlık ekibi tarafından kontrole alınmıştı.

MAÇTA OYNAYABİLECEK

Henüz fiziksel olarak tam anlamıyla hazır halde olmayan başarılı oyuncunun Trabzonspor karşısında oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Balotelli, Trabzonspor'la iç sahada oynanacak olan kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkacak.

NANI'DEN BALOTELLI YORUMU

Öte yandan Nani de Balotelli hakkında konuştu. Bir dönem İngiltere'de birbirlerine rakip olan Luis Nani ve Mario Balotelli, şimdilerde aynı takımda Adana Demirspor'un başarısı için birlikte ter döküyor. Portekizli yıldız, İtalyan golcü için, ''Çok özel bir oyuncu. İlk maçı olmasına rağmen, herkesi şaşırttı.'' yorumunu yaptı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery