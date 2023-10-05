Mario Balotelli, Trabzonspor maçına hazır

Adana Demirspor'da farklı Alanya zaferinin ardından gözler Trabzonspor'la haftanın açılışında oynanacak maça çevrildi.
Bordo-Mavililer'e karşı da iyi gidişatını sürdürmek isteyen Şimşekler'de gündem tamamen Mario Balotelli... Yeniden döndüğü Adana Demirspor'da çıktığı ilk karşılaşmaya 2 gollük muhteşem bir katkı sunan dünyaca ünlü yıldız, maç sonunda ağrılarından dolayı sağlık ekibi tarafından kontrole alınmıştı.
MAÇTA OYNAYABİLECEK
Henüz fiziksel olarak tam anlamıyla hazır halde olmayan başarılı oyuncunun Trabzonspor karşısında oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Balotelli, Trabzonspor'la iç sahada oynanacak olan kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkacak.
NANI'DEN BALOTELLI YORUMU
Öte yandan Nani de Balotelli hakkında konuştu. Bir dönem İngiltere'de birbirlerine rakip olan Luis Nani ve Mario Balotelli, şimdilerde aynı takımda Adana Demirspor'un başarısı için birlikte ter döküyor. Portekizli yıldız, İtalyan golcü için, ''Çok özel bir oyuncu. İlk maçı olmasına rağmen, herkesi şaşırttı.'' yorumunu yaptı.
Bordo-Mavililer'e karşı da iyi gidişatını sürdürmek isteyen Şimşekler'de gündem tamamen Mario Balotelli... Yeniden döndüğü Adana Demirspor'da çıktığı ilk karşılaşmaya 2 gollük muhteşem bir katkı sunan dünyaca ünlü yıldız, maç sonunda ağrılarından dolayı sağlık ekibi tarafından kontrole alınmıştı.
MAÇTA OYNAYABİLECEK
Henüz fiziksel olarak tam anlamıyla hazır halde olmayan başarılı oyuncunun Trabzonspor karşısında oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Balotelli, Trabzonspor'la iç sahada oynanacak olan kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkacak.
NANI'DEN BALOTELLI YORUMU
Öte yandan Nani de Balotelli hakkında konuştu. Bir dönem İngiltere'de birbirlerine rakip olan Luis Nani ve Mario Balotelli, şimdilerde aynı takımda Adana Demirspor'un başarısı için birlikte ter döküyor. Portekizli yıldız, İtalyan golcü için, ''Çok özel bir oyuncu. İlk maçı olmasına rağmen, herkesi şaşırttı.'' yorumunu yaptı.