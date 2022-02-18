Mario Balotelli, imaj tazeledi

Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam eden Adana Demirspor'da Mario Balotelli dikkat çekti.
İmajında değişikliğe giden İtalyan yıldız, saçlarını kazıttı.
Sezon başında Akdeniz ekibine imza atan Balotelli, gösterdiği performansla alkış alırken, 11 gol, 3 asist katkısı sağladı.
İmajında değişikliğe giden İtalyan yıldız, saçlarını kazıttı.
Sezon başında Akdeniz ekibine imza atan Balotelli, gösterdiği performansla alkış alırken, 11 gol, 3 asist katkısı sağladı.
Mario Balotelli 🔵 pic.twitter.com/xbRumnHtoD
— Sporx (@sporx) February 18, 2022