Mario Balotelli, imaj tazeledi

Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, imajında değişikliğe gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Mario Balotelli, imaj tazeledi
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18 Şubat 2022 18:07
Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam eden Adana Demirspor'da Mario Balotelli dikkat çekti.

İmajında değişikliğe giden İtalyan yıldız, saçlarını kazıttı.

Sezon başında Akdeniz ekibine imza atan Balotelli, gösterdiği performansla alkış alırken, 11 gol, 3 asist katkısı sağladı.

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