Marco Verratti için flaş gelişme!

Katar ekibi Al Arabi, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Marco Verratti için Paris Saint-Germain'e resmi teklif sundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Marco Verratti için flaş gelişme!
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28 Ağustos 2023 19:16
Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri olan Marco Verratti için flaş bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Katar ekiplerinden Al Arabi, Verratti'nin transferi için Paris Saint-Germain'e resmi bir teklif sundu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Al Arabi'nin, transfer için PSG ve İtalyan oyuncu ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

Verratti'nin daha önce Al Hilal ile anlaştığı ancak PSG'nin, Suudi Arabistan temsilcisinden gelen teklifi kabul etmediği hatırlatıldı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDAN TEKLİF BEKLİYOR

30 yaşındaki futbolcunun transfer için Avrupa'nın önemli ekiplerinden gelecek teklifleri beklediği öne sürüldü. Verratti'nin Avrupa'dan istediği teklifleri alamaması durumunda Al Arabi ile görüşmeleri ilerleteceği vurgulandı.

2026'YA KADAR KONTRATI VAR

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen İtalyan yıldızın, PSG ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



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