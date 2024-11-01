Marco Materazzi'den Martinez'e destek

Inter ve İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Marco Materazzi, Lautaro Martinez'e Ballon d'Or açıklamaları dolayısıyla destek verdi.



Inter'in Arjantinli golcüsü Martinez, bu yıl Ballon d'Or sıralamasında 7. sırada yer almış ve daha fazlasını beklediğini söylemişti.



"TUHAF KARARLAR VERİYORLAR"



Martinez'in bu sözleriyle ilgili açıklama yapan Martinez, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Rodri ya da Carvajal ile ilgili bir şey söyleyemem ancak Lautaro da Inter ve Arjantin ile kupalar kazandı. Daha fazlasını beklediğini söylerken haklıydı. Jüri bazen tuhaf kararlar veriyor." dedi.



Açıklamalarına devam eden Materazzi, "Bence Ballon d'Or'un pek bir önemi yok. Gerçek değer, kupa kazandığınız kulüpleriniz tarafından belirlenir ve Lautaro'nun iyi bir konumda olduğunu söyleyebilirim. Inter ve Arjantin ile kupalar kazandı ve Copa America'da gol kralı oldu. Önemli olan bu. Bunları, 2006 Dünya Kupası finalinde gol atan ve Ballon d'Or sıralamasında ilk 50'de bile olmayan biri olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.



"MESSI'NIN SÖZLERİ DAHA ÖNEMLİ"



Messi'nin, Lautaro Martinez için "Ballon d'Or'u kazanması gerekiyor." açıklamasını hatırlatan Materazzi, "Lautaro Martinez, Messi'nin sözlerine kulak vermeli çünkü onun sözleri jürinin kararından daha önemli." diye konuştu.



Inter'de bu sezon 12 maçta süre bulan Lautaro Martinez, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.



