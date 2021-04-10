Marcao: 'Puan kaybını analiz etmeliyiz'

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Puan kaybını analiz etmeleri gerektiğini söyleyen Marcao, "Söylenebilecek bir şey yok. Kendi sahamızda kazanmalıydık ama çok önemli 2 puan kaybettik. Oturup maçı seyredip, hocalarımızla, arkadaşlarımızla konuşup neyi beceremediğimizi analiz etmemiz gerekiyor." dedi.
Puan kaybını analiz etmeleri gerektiğini söyleyen Marcao, "Söylenebilecek bir şey yok. Kendi sahamızda kazanmalıydık ama çok önemli 2 puan kaybettik. Oturup maçı seyredip, hocalarımızla, arkadaşlarımızla konuşup neyi beceremediğimizi analiz etmemiz gerekiyor." dedi.