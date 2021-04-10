Marcao: "Puan kaybını analiz etmeliyiz"

Galatasaray'ın stoperi Marcao, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Marcao: 'Puan kaybını analiz etmeliyiz'
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10 Nisan 2021 21:20
Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Puan kaybını analiz etmeleri gerektiğini söyleyen Marcao, "Söylenebilecek bir şey yok. Kendi sahamızda kazanmalıydık ama çok önemli 2 puan kaybettik. Oturup maçı seyredip, hocalarımızla, arkadaşlarımızla konuşup neyi beceremediğimizi analiz etmemiz gerekiyor." dedi.



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