Marcao'dan Kerem'e yumruk; kırmızı kart çıktı

Galatasaray'da Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı tartışmanın ardından Brezilyalı oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Abone Ol
Marcao'dan Kerem'e yumruk; kırmızı kart çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2021 23:12
Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçta kritik bir olay yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında saha içerisinde şiddetli bir tartışma yaşandı. Brezilyalı oyuncu, genç oyuncuya yumruk ve kafasıyla birlikte darbeli bir şekilde müdahale ederken, iki oyuncuyu takım arkadaşları ayırdı. VAR incelemesinin ardından Marcao kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu olayın ardından moralinin oldukça bozuk olduğu gözlenen Kerem Aktürkoğlu'nu da kenara aldı ve Emre Kılınç'ı oyuna sürdü.









Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.