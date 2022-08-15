Trabzonspor, uzun uğraşlar verdiği Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililerin 31 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili perde arkasında yaşananlar da ortaya çıktı.



TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ



Başkan Ağaoğlu'nun bizzat devreye girdiği pazarlıklarda 31 yaşındaki stoper ile yüz yüze, telefonla ve görüntülü olmak üzere 50'ye yakın görüşme yapıldı. Sonunda 1.5 milyon euro + bonusa ikna olan oyuncu dün Trabzon'a geldi. Bartra, Trabzonspor tarihinin ilk İspanyol futbolcusu oldu.



2 AYLIK SÜRE GERİDE KALDI



Bordo-mavili takımın ilk görüşmeyi 14 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği oyuncunun aradan geçen 2 aylık zaman içerisinde transferi birçok kez iptal noktasına geldi. Ancak 31 yaşındaki futbolcuyu başından beri isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarı üzerine pazarlıklar devam etti.



UÇAK 3 GÜN İSPANYA'DA BEKLEDİ



Yetkilendirilen menajer İspanya'ya giderek oyuncuyla ve menajerleriyle temasa geçti. Ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu devreye girip Real Betis yetkilileriyle masaya oturdu. Abdullah Avcı da İspanyol yıldızı arayarak takımın hedeflerini anlattı. Daha sonra uzun süre İspanya'da oynayan yeni transfer Enis Bardhi, Bartra ile konuştu. Ayrıca tecrübeli futbolcuya son şampiyonluk ve takımın taraftar potansiyeliyle ilgili de videolar izletildi. İspanya'da üç gün boyunca kendisi için bekletilen uçakla ne kadar istendiğini anlayan tecrübeli savunmacı, teklifi kabul etti ve Trabzonspor'un ilk İspanyol futbolcusu oldu.



BONSERVİS TAKSİTLE ÖDENECEK



Real Betis'in de 5 milyon eurodan başlattığı bonservis pazarlıklarında rakamı 1 milyon 250 bin euroya indirmesi işi kolaylaştırdı. 750 bin euro peşin olarak ödenirken, diğeri taksitle verilecek. Kulübündeki alacağını bırakan Bartra'ya 1.5 milyon euro maaş ödeneceği, ayrıca sözleşmesinde çok sayıda bonusun olacağı ifade edildi. Yıldız futbolcu, Kopenhag kafilesine de alındı.



KARİYERİ KUPA DOLU



Marc Bartra, Barcelona ile 5 kez La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Kral Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı. Borussia Dortmund ile de Almanya Kupası'nı kazanan İspanyol stoper, Real Betis formasıyla da bir kez Kral Kupası kaldırdı.



Milli takım alt yaş kategorilerinde toplam 38 karşılaşmaya çıkan Bartra, A Milli Takım'da ise 14 maçta forma giydi. Bartra'nın İspanya Milli Takım formasıyla 1 golü bulunuyor.



2018 Ocak ayında Dortmund'dan 10.5 milyon Euro'ya Real Betis'e transfer oldu. Endülüs ekibinde çıktığı 146 karşılaşmada 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde çok fazla sakatlık yaşamayan Bartra, Real Betis'te 2020-21 sezonunda topuğunda yaşadığı sakatlık nedeniyle 85 gün sahalardan uzak kalmıştı.



"KARŞILIĞINI VERECEĞİM"



Trabzonspor'un yeni transferi Bartra, dün akşamüstü Trabzon'a geldi. Çok sayıda bordo-mavili taraftarın tezahüratlarla karşıladığı 31 yaşındaki stoper, havalimanında şöyle konuştu:



"Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim, inanılmaz motiveyim. Kulübün hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya geldim. İnanılmaz bir sevgi var. Böyle bir şey beklemiyordum, beni çok mutlu etti. Ben de karşılığını sahada vereceğim. Hem Dortmund hem de Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. Trabzonspor'la da bu platformda oynamayı dört gözle bekliyorum."









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