Marbury: "Shai, Kanada'dan çıkmış en iyi oyuncu"

NBA'in eski yıldızlarından Stephon Marbury, Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın Kanada tarihindeki en iyi basketbol oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Marbury: 'Shai, Kanada'dan çıkmış en iyi oyuncu'
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16 Şubat 2024 15:43
Son güncelleme 16 Şubat 2024 15:50
NBA'in eski yıldızlarından Stephon Marbury, Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın Kanada tarihindeki en iyi basketbol oyuncusu olduğunu söyledi.

'Ball Don't Stop' isimli podcast'te konuşan Marbury'ye göre hiçbir Kanadalı basketbolcu, henüz altıncı sezonunda olan Shai'den daha iyi olamadı:

"Shai daha şimdiden Kanada'dan çıkmış en iyi oyuncu. Daha önce onun gibi yetenekleri olan birini görmemiştik. Hem oldukça farklı hem de istikrarlı. Her gece hem kendisi hem de takım arkadaşları için hep belli bir düzeyin üstünde performans gösteriyor. Topla yeteneği ve sahada istediği yere gidebilmesi muazzam."


Gilgeous-Alexander bu sezon 53 maçta 31.1 sayı, 6.5 asist ve 5.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

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