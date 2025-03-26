Arjantin'de Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili dava süreci devam ederken, efsane futbolcunun oğlu Diego Armando Maradona Jr., babasının ölümünden doktorları sorumlu tuttu.
RMCSport'un haberine göre; 25 Kasım 2020'de beyin ameliyatı sonrası hastaneden taburcu edildikten birkaç gün sonra kalp durması sonucu hayatını kaybeden Maradona'nın ölümü, futbol dünyasında ve Arjantin'de büyük yankı uyandırmıştı. Ülkede üç günlük ulusal yas ilan edilirken, şimdi ise yedi sağlık çalışanı "ihmal sonucu adam öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor. Marca gazetesine göre, suçlu bulunmaları halinde sanıklar 8 ila 25 yıl arasında hapis cezası alabilir.
"ONU DOĞRU ŞEKİLDE TEDAVİ ETMEDİLER"
İspanyol televizyon programı El Chiringuito'ya konuşan Maradona Jr., babasının ölümüne ilişkin ağır suçlamalarda bulundu. "Bu davada en çok acı veren şey, onu öldürdüler. Bu kadar net. Onu doğru şekilde tedavi etmediler ve onu kurtarmak için hiçbir şey yapmadılar" diyen Maradona Jr., sağlık ekibinin büyük ihmal gösterdiğini savundu.
Aile avukatı da sanıkların bir "insanlık dışı plan" uyguladığını öne sürerek, Maradona'nın ölümünün bir ihmaller zinciri sonucu gerçekleştiğini belirtti. Maradona Jr. ise, "Babam yıllarca sömürüldü, parasını çaldılar. Sonunda ise ölmesi birilerine hizmet etti. Nedenini bilmiyorum ama doktorların ve onları oraya koyanların nasıl hareket ettiğini görünce başka bir ihtimal yok" dedi.
Maradona'nın ölümüyle ilgili iddia: "Onu öldürdüler"
Arjantin'de Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin devam eden davada, efsane futbolcunun oğlu Maradona Jr., babasının ölümünden doktorları sorumlu tutarak ağır suçlamalarda bulundu.
Arjantin'de Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili dava süreci devam ederken, efsane futbolcunun oğlu Diego Armando Maradona Jr., babasının ölümünden doktorları sorumlu tuttu.
- 17:25 CANLI | Serdal Adalı konuşuyor
- 17:17 Hüseyin Yücel: "Sahaya çıkma Beşiktaş!"
- 17:03 Rıza Çalımbay: "Düşmeyi aklımın ucundan geçirmiyorum"
- 16:54 Nefes kesen maçta kazanan Zerenspor!
- 16:26 Fenerbahçe Opet, seride 1-0 öne geçti
- 16:24 Maradona'nın ölümüyle ilgili iddia: "Onu öldürdüler"
- 16:19 Ansu Fati'nin sözleşmesine 'Umtiti ayarı'
- 16:10 Nilüfer Belediyespor, sahasında hata yapmadı
- 16:06 Göztepe'de Stoilov formül arıyor
- 16:03 Manisa Basket'ten Avrupa'ya yenilgiyle veda
- 16:00 Petkimspor başaramadı
- 15:58 Premier Lig hakemleri ne kadar kazanıyor?
- 15:57 Karşıyaka'da basketbolda Çakı'yla beyaz sayfa açacak
- 15:33 Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek
- 15:03 A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Slovenya maçları kadrosu açıklandı
- 14:47 Beşiktaş iç sahada istikrarsız, Galatasaray deplasmanda yenilgisiz
- 14:36 Cassell: "Mevcut Celtics, 2008 şampiyonluk takımından çok daha yetenekli"
- 14:35 Durant, bu yaz Celtics'in takas hedefi olabilir
- 14:32 Şampiyon ÇBK Mersin'den Vali Toros'a ziyaret
- 14:31 LeBron: "Giannis, 70'lerde bir maçta 250 sayı atardı"
- 14:26 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler golcülerde olacak
- 14:25 Türk motosikletçiler, Portekiz ve ABD'de yarışacak
- 14:21 Türk Cimnastiği 2028'de madalya için sahne alacak
- 14:14 A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kurası çekilecek!
- 14:08 Kadın futbolunda derbi heyecanı yaşanacak
- 13:47 Galatasaray'dan şampiyonluk kampı!
- 13:27 Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı
- 13:27 TFF'de istifa kararı!
- 13:21 FIFA, Kulüpler Dünya Kupası ödüllerini açıkladı: Toplam 1 milyar dolar!
- 13:04 Okan Buruk'tan Morata'ya '10' numara görev
- 12:56 Galatasaray'dan Inaki Williams takibi!
- 12:49 Nihat Kahveci: "Beşiktaş'ı favori gösterebileceğim bir sebep yok"
- 12:46 Beşiktaş'tan açıklama: "Hakem açıklandıktan sonra..."
- 12:45 Bayern Münih'te Alphonso Davies ve Dayot Upamecano sakatlandı
- 12:24 Nikola Vucevic, Bulls'tan ayrılmak istemiyor
- 12:23 Kyrie: "Sakatlandığımda, Kobe'yi düşündüm"
- 12:20 NBA, sahibi olduğu yeni bir Avrupa ligi kurmayı değerlendiriyor
- 12:16 NBA, 2025-26 sezonunda maaş sınırını %10 artıracak
- 12:10 Lillard'ın baldırında kan pıhtısı tespit edildi, sezon içinde dönmesi bekleniyor
- 12:07 Trabzonspor'da Banza hareketliliği!
- 12:02 Anadolu Efes'in konuğu Baskonia
- 11:56 Beşiktaş'tan derbiye büyük hazırlık!
- 11:55 Dzemaili'den Galatasaray'a büyük övgü
- 11:45 Derbinin kaderini 'duran top' çizecek
- 11:36 Solskjaer'den derbide savunmaya çekidüzen!
- 11:19 Jakobs döndü ama forma Eren'in
- 11:18 MHK'den hakem kararları için yeni sistem!
- 11:15 Okan Buruk'un derbi için zafer üçgeni
- 11:07 Beşiktaş'ta Paulista adım adım ilk 11'e
- 11:07 Gelecek sezon Fenerbahçe'de başrolde olacaklar!
- 10:51 Derbi uzmanı: Okan Buruk
- 10:43 Dursun Özbek derbinin primini belirledi
- 10:36 Solskjaer'den Masuaku'ya derbide özel görev!
- 10:24 Beşiktaş'a Jonas Svensson müjdesi!
- 10:21 Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızını gözüne kestirdi!
- 10:17 George Gardi'den Osimhen açıklaması
- 10:14 Beşiktaş'ta Chamberlain belirsizliği!
- 10:00 Galatasaray, şampiyonluk için kesenin ağzını açtı!
- 09:57 Edin Dzeko'dan Mourinho'ya sakatlık mesajı!
- 09:39 Semih Kılıçsoy, yine 'ümit' verdi
Ansu Fati'nin sözleşmesine 'Umtiti ayarı'
Premier Lig hakemleri ne kadar kazanıyor?
Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı
Bayern Münih'te Alphonso Davies ve Dayot Upamecano sakatlandı
Pique'den Real Madrid övgü!
Newcastle United'dan Kean hamlesi!
Sörloth: "Atletico'da çok rahatım"
Manchester United'ın yeni hedefi Kluivert
Manchester United'da Altay Bayındır kararı!
Babel: "Boey'in zamana ihtiyacı var"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Kostic transferinde Fenerbahçe'ye 'eski aşk' engeli!
-
2
Joao Felix'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
-
3
TFF'de istifa kararı!
-
4
Fenerbahçe'de 2 yıldıza 7 büyük teklif!
-
5
Fenerbahçe'den Maximin'e af!
-
6
Manchester United'da Altay Bayındır kararı!
-
7
Para hazır, karar Osimhen'in!
-
8
Beşiktaş'tan açıklama: "Hakem açıklandıktan sonra..."
-
9
Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı
-
10
Edin Dzeko'dan Mourinho'ya sakatlık mesajı!