MANU'nun Cavani ile birlikte 3 flaş transfer hazırlığı

Yeni sezon öncesi boşta kalan ve hangi takıma gideceği merakla beklenen Uruguaylı yıldız forvet Edinson Cavani'nin Manchester United'a imza atmak üzere olduğu kaydedildi.



İngiliz basınının son dakika bandıyla geçtiği haberlere göre Cavani'nin Manchester United'ın sözleşme teklifini kabul ettiği belirtilirken transferin bitimine kısa bir süre kalan oyuncunun çalışma izninin çıkarılmaya çalışıldığı ifade edildi.



Edinson Cavani'nin peşinde bir çok Avrupa devi olmasına rağmen yıllık 10 milyon euroluk bedelle Manchester United tarafından ikna edildiği belirtiliyor.



PSG tarihinin en çok gol atan oyuncusu olan Cavani, Fransız ekibiyle çıktığı 301 maçta 200 gol kaydetmişti.



Öte yandan Manchester United'ın Cavani'nin yanı sıra Penarol'un büyük gelecek vaad eden yıldızı Uruguaylı Facundo Pellistri'yi de 10 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katabileceği konuşuluyor. Ayrıca Portolo Alex Telles'inde transferin son gününde 'Kırmızı Şeytan' olabileceği konuşuluyor.



