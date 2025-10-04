04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
0-08'
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-021'
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
0-08'
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
2-050'
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
1-037'
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
1-039'
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-238'
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
3-0DA
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

MANU, ilk yarı bulduğu gollerle güldü!

İngiltere Premier Lig'in 7. Haftasında Manchester United, sahasında Sunderland'i 2-0 mağlup etti.

04 Ekim 2025 18:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
MANU, ilk yarı bulduğu gollerle güldü!




İngiltere Premier Lig'in 7. Haftasında Manchester United, Sunderland'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mason Mount ile 31. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 10 yaptı. Sunderland 11 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Ruben Amorim'in ekibi United, Liverpool deplasmanına gidecek. Sunderland, Wolverhampton'u konuk edecek.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
