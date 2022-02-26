MANU evinde Watford'u geçemedi

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta mücadelesinde Manchester United ile Watford, 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
MANU evinde Watford'u geçemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2022 19:52
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta mücadelesinde Ralf Rangnick'in takımı Manchester United ile Roy Hodgson'ın çalıştırdığı Watford kozlarını paylaştı.

Old Trafford'da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Rakip kaleye tam22 şut gönderen MANU, gol atma başarısı gösteremedi.

Alınan bu sonucun ardından Manchester United, 47 puana yükseldi ve 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Watford ise 19 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Manchester City deplasmanına gidecek. Watford sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.