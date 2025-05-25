MANU'dan Aston Villa'ya CL tokadı!

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.



Aston Villa'da kaleci Emiliano Martinez, 45+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Amad Diallo ve 87. dakikada Christian Eriksen kaydetti.



Aston Villa, Old Trafford'dan 1 puan alması halinde bile Şampiyonlar Ligi biletini alacaktı ancak bu mağlubiyetle birlikte 6. sırada kaldı.



Manchester United ise sezonu 42 puanla 15. sırada noktaladı.



