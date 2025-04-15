Manisa futbolda dibe vurdu!

Manisa'nın futbolda profesyonel liglerdeki temsilcileri bir bir dibe çöküyor. Daha önce kentin en köklü kulüpleri Manisaspor ve Akhisarspor'un amatör lig batağına sürüklendiği ilde Manisa Futbol Kulübü 1'inci Lig'den düşme korkusu yaşarken, eski adı Turgutluspor olan Turgutlu 1984 de amatöre düştü.



Manisa'yı 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, ağır borç yükü ve transfer yasağıyla 2021 yılında amatöre geriledikten sonra bir daha çıkamadı.



Manisa'dan çıkan ilçe takımı olarak 2012-2019 arasında 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden, 2018'de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı Fenerbahçe ve Galatasaray gibi dev rakiplerini finalde yenip kazanarak tarih yazan, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ülkemizi temsil eden Akhisarspor, geçen sezon düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de bu yıl kepenk kapattı.



Bu sezon altyapı patentli kadrosunda en büyük oyuncusu 19 yaşında olan, kaleci bulamadığı için sağ bekini kaleci oynatıp, yedek kulübesinde oyuna sürecek yedek futbolcu bulunduramayan transfer yasaklısı Akhisaspor, Bölgesel Amatör Lig'de çıktığı ilk 5 maçı kaybederken 42 gol yedi, gol atamadı. Dibe demir atan Akhisarspor, yaşadığı ilgisizlik ve sorunlar yüzünden maçlara çıkmama kararı alıp ligden çekildi.



Manisaspor'un amatöre düştüğü dönemde Manisa Büyükşehir Belediyespor olan adı Manisa FK'ya dönüşen, amatörden 1'inci Lig'e kadar tırmanan Manisa FK, bu sezon kabustan uyanamadı. Son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip sezonun bitimine 4 hafta kala 38 puanla küme düşme hattında yer alıyor.



TURGUTLU DÜŞTÜ



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sıradaki 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, bitime 2 hafta kala kurtuluş umutlarını yitirerek 8 yıl sonra amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Son olarak 2017'de Bölgesel Amatör Lig'de yer alan, 2020'de ise 2'nci Lig'e yükselip 2022'de küme düşen Turgutlu, yeniden amatöre dönmekten kurtulamadı. Kentin profesyonel liglerdeki diğer temsilcisi Somaspor ise 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda bulunuyor. Turgutlu ekibi sezon başında şirketleşmeye gitmişti



STATLAR AMATÖRE KALDI



Akhisarspor ve Turgutlu 1984'ün amatöre gerilemesiyle Manisa'ya yapılan iki yeni modern stat da profesyonel maçlara kapandı. Akhisar'da 2018'de kapılarını açan 12 bin taraftar kapasiteli Türkiye'nin en modern spor tesislerinden Spor Toto Akhisar Stadı takım bu sezon henüz lig başında maçlara çıkmama kararı alınca atıl kaldı. Turgutlu, inşaatının tamamlanmasını 11 yıl boyunca beklediği 12 bin kapasiteli UEFA standartlarında yeni stadına kavuştuğu ilk sezon amatöre düştü. Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezonun ikinci yarısında kapılarını açan modern stadyumda küme düşme acısı yaşadı. Takımlarının sportif olarak dibe vurmasına rağmen Manisa FK'nın kullandığı Manisa 19 Mayıs Stadı'nın geçen yıl büyük oranda yenilendiği ilde Somaspor'un inşaatı süren yeni stadı da bitmek üzere.



MANİSASPOR, BAL YOLUNDA



Manisa Süper Amatör Lig'de bu sezon küllerinden doğmaya çalışan Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig hedefine yürüyor. Süper Amatör Lig'de grubunu namağlup lider tamamlayan Manisa'nın köklü temsilcisi Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için Play-Off'ta mücadele ediyor. Manisaspor, grubundaki şampiyonluk kupasını Play-Off'taki son iç saha maçından önce aldı. Siyah-beyazlı kulüp 2021'de profesyonel lige veda etmişti.



