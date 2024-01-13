Manisa FK mutlu başlamak istiyor

1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 19 puanla 11'inci sırada tamamlayıp Osman Özköylü'nün yerine teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getiren Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek.



Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Mehmet Ali Özer görev alacak.



Takımıyla ilk maçına çıkacak Mustafa Dalcı, zorlu bir rakiple karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Devre arasında takviyeler gerçekleştirdik. İyi çalıştık ve yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Kocaelispor direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesi veriyor. Bizim de hedefimiz üst sıralar" dedi. Daha önce Çaykur Rizespor'dan John Mary ve Alberk Koç ile Uşakspor'dan Ömer Faruk Çalışkan'ı kadrosuna dahil eden Manisa FK, ara transferde son olarak Somaspor'dan stoper Muhammet Ensar ve Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşkın'la sözleşme imzaladı.



