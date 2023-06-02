Manisa FK'de yeni teknik direktör belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de sezon 8. sırada bitirerek play-off'u kaçıran ve gelecek sezon aynı ligden devam edeceği kesinleşen Manisa FK'de teknik direktörlük koltuğuna Osman Zeki Korkmaz getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK'de yeni teknik direktör belli oldu
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02 Haziran 2023 21:46
Son güncelleme 02 Haziran 2023 21:47
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve futbol şube sorumlusu Erdem Özkan, İstanbul'da Osman Zeki Korkmaz ile bir araya gelerek anlaştı.

Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Manisa'ya gelecek olan yeni teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz için imza töreni düzenlenecektir. Osman Zeki Korkmaz'a 'Manisa Futbol Kulübü'müze hoş geldin.' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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