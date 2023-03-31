Manisa FK'de Ba üzüntüsü

Manisa FK'nin yıldız stoperi Alioune Ba'nın çekin MR sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ba, takımla antrenmanlara 4 hafta sonra başlayabilecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'de Ba üzüntüsü
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31 Mart 2023 14:39
Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off'a kalma yarışı veren Manisa Futbol Kulübü'nde takımın tecrübeli defans oyuncusu Alioune Ba'nın sakatlığı moralleri bozdu.

Hafta içinde 4-2 kaybedilen Çaykur Rizespor deplasmanının 49'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ba'nın çekin MR sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ba, takımla antrenmanlara 4 hafta sonra başlayabilecek.

Manisa ekibi ligin kritik son bölümünde 33 yaşındaki Fransız stoperden yararlanamayacak.

Ba, sezon başında Fransa'nın Dunkerque takımından transfer olduğu Manisa FK'da 17 lig maçında forma giydi.

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