Manisa FK'de Ba üzüntüsü

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off'a kalma yarışı veren Manisa Futbol Kulübü'nde takımın tecrübeli defans oyuncusu Alioune Ba'nın sakatlığı moralleri bozdu.
Hafta içinde 4-2 kaybedilen Çaykur Rizespor deplasmanının 49'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ba'nın çekin MR sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ba, takımla antrenmanlara 4 hafta sonra başlayabilecek.
Manisa ekibi ligin kritik son bölümünde 33 yaşındaki Fransız stoperden yararlanamayacak.
Ba, sezon başında Fransa'nın Dunkerque takımından transfer olduğu Manisa FK'da 17 lig maçında forma giydi.
Hafta içinde 4-2 kaybedilen Çaykur Rizespor deplasmanının 49'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ba'nın çekin MR sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ba, takımla antrenmanlara 4 hafta sonra başlayabilecek.
Manisa ekibi ligin kritik son bölümünde 33 yaşındaki Fransız stoperden yararlanamayacak.
Ba, sezon başında Fransa'nın Dunkerque takımından transfer olduğu Manisa FK'da 17 lig maçında forma giydi.
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