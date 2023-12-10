Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, Adanaspor'u konuk etti.
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Adanaspor'un golü 42. dakikada Fatih Kurucuk'tan geldi. 73. dakikada Muhammed Kiprit'in kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kalan Manisa FK'ya beraberliği getiren golü 75. dakikada Sandro Lima kaydetti.
Geçen hafta 9 haftalık galibiyet hasretini Altay'ı 3-0 yenerek dindiren Manisa FK 18, Adanaspor ise 16 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Boluspor'a konuk olacak. Adanaspor ise Altay'ı ağırlayacak.
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Adanaspor'un golü 42. dakikada Fatih Kurucuk'tan geldi. 73. dakikada Muhammed Kiprit'in kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kalan Manisa FK'ya beraberliği getiren golü 75. dakikada Sandro Lima kaydetti.
Geçen hafta 9 haftalık galibiyet hasretini Altay'ı 3-0 yenerek dindiren Manisa FK 18, Adanaspor ise 16 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Boluspor'a konuk olacak. Adanaspor ise Altay'ı ağırlayacak.
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