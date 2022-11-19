Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.
Manisa FK'da Yannick Stark, 63. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Manisa FK 20, Erzurumspor FK 14 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, Altınordu deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.
Manisa FK'da Yannick Stark, 63. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Manisa FK 20, Erzurumspor FK 14 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, Altınordu deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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