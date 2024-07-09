Manisa'da Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Tenis Turnuvası başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 14 ilden tenisçilerin katılımıyla düzenlenen Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Turnuvası start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa'da Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Tenis Turnuvası başladı
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09 Temmuz 2024 16:36
 Manisa'nın Demirci ilçesinde, 14 ilden tenisçilerin katılımıyla düzenlenen Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Turnuvası başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Demirci'deki tenis tesislerinde organize edilen turnuvaya 14 ilden toplam 150 sporcu katıldı.

Organizasyon, tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler ve çift kadınlar olarak 4 kategoride gerçekleşecek.

Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3, 12 Temmuz'da final maçlarıyla tamamlanacak.

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