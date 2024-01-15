Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 sayı farkla kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 81-78 mağlup etti.
Bu sonuçla Manisa temsilcisi ligde 9. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji ise 9. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Umut Özgün Ergün
Bahçeşehir Koleji: Bouteille 11, Boutsiele 12, Cavanaugh 17, Taylor 19, Muhammet Mustafa Baygül 8, Scrubb 9, Arca Tülüoğlu 2, Berkay Candan
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Luther 13, Anderson 9, Cruz 15, Russell 23, Dorukhan Engindeniz 5, Ege Arar 8, Terry 5, Barış Çağan Özkan 3, Mustafa Baki Görür
1. Periyot: 15-23
Devre: 45-46
3. Periyot: 60-63
Bu sonuçla Manisa temsilcisi ligde 9. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji ise 9. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Umut Özgün Ergün
Bahçeşehir Koleji: Bouteille 11, Boutsiele 12, Cavanaugh 17, Taylor 19, Muhammet Mustafa Baygül 8, Scrubb 9, Arca Tülüoğlu 2, Berkay Candan
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Luther 13, Anderson 9, Cruz 15, Russell 23, Dorukhan Engindeniz 5, Ege Arar 8, Terry 5, Barış Çağan Özkan 3, Mustafa Baki Görür
1. Periyot: 15-23
Devre: 45-46
3. Periyot: 60-63