Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 sayı farkla kazandı

Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 81-78 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 sayı farkla kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2024 21:22
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 81-78 mağlup etti.

Bu sonuçla Manisa temsilcisi ligde 9. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Umut Özgün Ergün

Bahçeşehir Koleji: Bouteille 11, Boutsiele 12, Cavanaugh 17, Taylor 19, Muhammet Mustafa Baygül 8, Scrubb 9, Arca Tülüoğlu 2, Berkay Candan

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Luther 13, Anderson 9, Cruz 15, Russell 23, Dorukhan Engindeniz 5, Ege Arar 8, Terry 5, Barış Çağan Özkan 3, Mustafa Baki Görür

1. Periyot: 15-23

Devre: 45-46

3. Periyot: 60-63

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery