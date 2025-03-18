Manisa Basket, evinde kaybetti

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci maçında Manisa Basket, evinde İspanya ekibi Unicaja'ya 103-97 mağlup oldu.



Müsabaka iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. İlk 5 dakikası 11-11 beraberlikle geçilen periyodu konuk ekip, Tillie ve Perry'in etkili oyunuyla 26-24 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe iyi başlayan Manisa Basket Divisa, White Jr. ile beraberliği yakaladı: 36-36. Baskısını arttıran konuk ekip, maçın 15. dakikasını Taylor'ın sayısıyla 38-36 önde geçti. Üstünlüğünü devam ettiren Unicaja, Sima, Taylor ve Carter'in etkili oyunuyla soyunma odasına 53-46 önde gitti.



Üçüncü çeyrek çekişmeli geçti. Hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı etkili oynayan Manisa Basket Divissa, Thomas ile beraberliği yakalarken pota altında etkili oynayan Acuil'in sayısıyla 58-56 öne geçti. Konuk ekip ise Taylor'un 3 sayı çizgisinin gerisinde isabetli atışıyla yeniden öne geçse de periyodun bitimine kısa süre kala baskısını arttıran Manisa Basket Divisa'dan Thomas'ın sayısıyla periyot 78-78 beraberlikle bitti.



Final periyodunun başında Unicaja, Perry'nin sayısıyla 81-78 öne geçti. Son 5 dakikaya 90-83 önde giren İspanyol ekip, Kravish ve Taylor'un etkili oyunuyla müsabakadan 103-97 galip ayrıldı.



Salon: Muradiye



Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek) Saverio Lanzarini (İtalya) Mihkel Manniste (Estonya)



Manisa Basket Divissa: Chiozza 14, Acuil 22, Besson 15, Thomas 17, Yunus Emre Sonsırma 5, Leon Apaydın, Cengizhan İvedi 2, White Jr. 20, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2



Unicaja Malaga : Perez 2, Taylor 33, Barreiro 5, Kravish 6, Perry 18, Osetkowski 4, Balcerowski 5, Ejim 2, Diaz, Carter 8, Tillie 13, Sima 7



1. Periyot: 24-26



Devre: 46-53



3. Periyot: 78-78



