Manisa Basket Divassa - Galatasaray maçının saati ve yeri değişti!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanması planlanan maçın, saat 18.00'de MOSTEM Spor Salonu'nda oynanacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket Divassa - Galatasaray maçının saati ve yeri değişti!
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02 Mayıs 2025 01:08
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 01:11
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 28. haftasında cuma yapılacak Manisa Basket Divissa-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı salon ve başlayacağı saat değişti.

Manisa Basket Divissa'dan yapılan açıklamaya göre, Muradiye Spor Salonu'ndaki teknik arıza nedeniyle müsabakanın yapılacağı yerde ve başlama zamanında değişikliğe gidildi.

Açıklamada, "2 Mayıs Cuma günü 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanması planlanan Manisa Basket Divissa-Galatasaray maçının, Muradiye Spor Salonu'nda oluşan teknik arıza sebebiyle 2 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de MOSTEM Spor Salonu'nda oynanması kararlaştırılmıştır." denildi.

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