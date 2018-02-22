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Manchester United'da De Gea, Sevilla'ya duvar oldu!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile Manchester United 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Manchester United'da De Gea, Sevilla'ya duvar oldu!
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22 Şubat 2018 00:36
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

İkinci devrede ise Manchester United'ın file bekçisi, Sevilla'ya gol izni vermedi. Yaptığı kurtarışlarla takımına hayat veren De Gea, mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı.

David De Gea duvarını aşamayan Sevilla, Manchester United ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 13 Mart'ta oynanacak.

Manchester United'ın İspanyol kalecisi, kaleyi bulan 8 şutu kurtarmayı başardı. 

Karşılaşmaya yedek başlayan Paul Pogba, 17. dakikada Ander Herrera'nın yerine oyuna dahil oldu.






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