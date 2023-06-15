Manchester United Mason Mount'un peşinde

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak ve Premier Ligde de şampiyonluk yarışında olmak isteyen Manchester United orta saha takviyesi için kolları sıvadı.



Manchester United, Chelsea'da oynayan ve forma şansı az olan Mason Mount için 50 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki İngiliz orta saha için temaslarını arttıran Manchester United oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Chelsea'nin hedefi bu transferden en az 75 milyon euro kazanmak.



35 MAÇTA GÖREV ALDI



Bu sezon kötü bir performans gösteren Chelsea'de forma bulmakta zorlanan Mason Mount, Londra ekibiyle çıktığı 35 maçın yalnızca 26'sına ilk 11 de başlayabildi. Mount bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik katkı sağladı.





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