Manchester United, Liverpool'u eledi!

Manchester United, dev maçta Liverpool'u 3-2 mağlup etti ve FA Cup'ta 5. tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, Liverpool'u eledi!
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24 Ocak 2021 21:53
İngiltere FA Cup'ın 4. tur mücadelesinde Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 3-2'lik skorla kazandı ve Liverpool'un kötü formu kupadan elenmelerine de yol açtı.

Manchester United'a galibiyeti getire ngoller, 26. dakikada Greenwood, 48. dakikada Rashford ve 78. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi. Liverpool'un sayılarını ise 18. ve 58. dakikalarda Mısırlı yıldız Muhammed Salah kaydetti.

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, frikikten attığı golle takımına turu getiren isim oldu. Diğer yandan Liverpool, son 7 maçında sadece kupada Aston Villa'yı yendi ve kötü gidişatına dur diyemedi.

Manchester United, 5. Tur'da West Ham ile karşı karşıya gelecek.





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