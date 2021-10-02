Manchester United'ın ligde beli doğrulmuyor!

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta mücadelesinde Manchester United, Everton'ı ağırladı.Old Trafford'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.Ev sahibi ekibin golünü 43. dakikada Anthony Martial attı. Everton'ın sayısını ise 65. dakikada Townsend kaydetti.Bu sonucun ardından 2 haftada 4 puan kaybeden Manchester United, 14 puanla 2. sırada yer aldı. Everton ise 14 puanla 3. sırada yer buldu.Everton'ın 85. dakikada Mina ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Manchester United, milli ara sonrasında Leicester deplasmanına gidecek. Everton ise West Ham'ı ağırlayacak.Everton'ın golünü atan Townsend, United'ın yıldızı Ronaldo ile özdeşleşmiş "SIU" gol sevincini yaptı.Manchester United'da yıldız futbolcular Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ve Paul Pogba, müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Ronaldo ve Sancho, 57. dakikada oyuna dahil olurken, Pogba 70. dakikada maça girdi.