Manchester United'ın 12 kişilik gönderilecekler listesi

Manchester United yeni sezon öncesi 12 isimle yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester United'ın 12 kişilik gönderilecekler listesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2023 02:50
Manchester United'ın yeni sezonda şampiyonluğa oynama hedefiyle yapacağı yeni transferler kadar bir an önce yollarını ayırmak istediği tam 12 oyuncu bulunuyor.

İngiliz basını, United'ın Erik ten Hag'ın yeni sezon kadrosunda yer vermeyi düşünmediği 12 ismi göndermenin planlarını yaptığını sayfalarına taşıdı. Gönderilmesi planlanan isimler arasında 2 yıl önce 85 milyon euroya alınan Jadon Sancho'nun yanı sıra 4 yıl önce 87 milyon euroya gelen Harry Maguire da bulunuyor.

İşte Manchester United'ın 12 kişilik gönderilecekler listesi:

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery