🔴Manchester United'ın satılık listesi



🔸Sancho

🔸Martial

🔸Maguire

🔸Scott McTominay

🔸Dean Henderson

🔸Van de Beek

🔸Fred

🔸Elanga

🔸Mejbri

🔸Alex Telles

🔸Eric Bailly

🔸Brandon Williams pic.twitter.com/Uv2BIR975K



— Sporx (@sporx) June 25, 2023

Manchester United'ın yeni sezonda şampiyonluğa oynama hedefiyle yapacağı yeni transferler kadar bir an önce yollarını ayırmak istediği tam 12 oyuncu bulunuyor.İngiliz basını, United'ın Erik ten Hag'ın yeni sezon kadrosunda yer vermeyi düşünmediği 12 ismi göndermenin planlarını yaptığını sayfalarına taşıdı. Gönderilmesi planlanan isimler arasında 2 yıl önce 85 milyon euroya alınan Jadon Sancho'nun yanı sıra 4 yıl önce 87 milyon euroya gelen Harry Maguire da bulunuyor.İşte Manchester United'ın 12 kişilik gönderilecekler listesi: