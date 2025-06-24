Manchester United'dan Brentford'a dev teklif

Manchester United, Brentford'un yıldızı Bryan Mbeumo transferinde önemli bir aşamaya geldi.



İngiliz kulübü, son teklifini 55 milyon sterlin peşin ödeme ve 5 milyon sterlin ek bonuslar olmak üzere toplamda 60 milyon sterlin olarak sundu. Ancak Brentford yönetimi, bonus şartlarının iyileştirilmesini istiyor.



Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor.



BRENTFORD KARNESİ



Brentford formasıyla 242 resmi maça çıkan Mbeumo 70 kez fileleri havalandırırken 51 kez de gol pası verdi.



