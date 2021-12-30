Manchester United - Burnley maçı canlı olarak Tuttur'da

MANCHESTER UNITED - BURNLEY MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Burnley kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Manchester United'ın kazanmasına 1,24'lük oran verilirken Burnley galibiyetine 6,20 oran uygun görüldü. Beraberlik oranı 4,10 olarak duyurulurken 2,5 ALT 1,96 ve 2,5 ÜST ise 1,51 olarak bültende yer aldı.Maçta Karşılıklı gol var oranı 1,72 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,65 ile bültende yer aldı.Mücadelede ilk golü Manchester United'ın atmasına 1,27 oran verilirken ilk golü Burnley'in atmasına 3,00 oran açıklandı. Maçın gol olmaz oranı ise 5,50 olarak duyuruldu.