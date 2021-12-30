Manchester United - Burnley maçı canlı olarak Tuttur'da

Manchester United ile Burnley İngiltere Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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Manchester United - Burnley maçı canlı olarak Tuttur'da
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30 Aralık 2021 09:25
İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Burnley kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Manchester United'ın kazanmasına 1,24'lük oran verilirken Burnley galibiyetine 6,20 oran uygun görüldü. Beraberlik oranı 4,10 olarak duyurulurken 2,5 ALT 1,96 ve 2,5 ÜST ise 1,51 olarak bültende yer aldı.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Maçta Karşılıklı gol var oranı 1,72 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,65 ile bültende yer aldı.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mücadelede ilk golü Manchester United'ın atmasına 1,27 oran verilirken ilk golü Burnley'in atmasına 3,00 oran açıklandı. Maçın gol olmaz oranı ise 5,50 olarak duyuruldu.


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