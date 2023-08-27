Manchester United, sol bek oyuncuları Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nn uzun süreli sakatlıklarının ardından sol bek arayışlarına başladı. Manchester ekibinde bu pozisyonda iki aday bulunuyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, Chelsea'den Marc Cucurella ve Tottenham'dan Sergio Reguilon'ı transfer listesine ekledi.



Haberde; İngiliz devinin Marc Cucurella ile temaslara başladığı ancak transferin olumsuz olması durumunda Sergio Reguilon'ın da diğer bir seçenek olduğu belirtildi.



CHELSEA KİRALAYABİLİR



Chelsea'nin bu sezon henüz hiçbir karşılaşmada süre vermediği Cucurella'yı kiralık olarak Manchester United'a gönderebileceği ifade edildi.



REGUILON YOLCU



Öte yandan Tottenham Hotspur'un da Reguilon için kulüp aradığı ve gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSLARI



Cucurella, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 33 karşılaşmaya çıkarken 2 asistlik performans sergilemişti. Reguilon ise kiralık oynadığı Atletico Madrid'de 12 karşılaşmada süre aldı ve gol katkısı veremedi.



