  •  
    Ve F.Bahçe'den 2. Lig'e sürpriz transfer, resmi...
  •  
    Türkiye için yeni rekor! Bonservis kralı 15 isim
  •  
    F.Bahçe'de transfer için Şampiyonlar Ligi ŞARTI
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Galatasaray'da stoper için 13 aday belirlendi

Manchester City'e Avustralya'dan transfer

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Avustralya Birinci Ligi'nde Melbourne City forması giyen Daniel Arzani'yi aldı

Kaynak: Sporx.com
Manchester City'e Avustralya'dan transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2018 13:49
 İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Avustralya Birinci Ligi'nde Melbourne City forması giyen Daniel Arzani'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkan en genç futbolcu olan 19 yaşındaki Arzani ile anlaşıldığı belirtildi.

Bonservis bedeli açıklanmazken oyuncunun iki yıllığına Celtic'e kiralık verilmesi bekleniyor.

2016 yazından beri Melbourne City'de oynayan İran asıllı kanat oyuncusu, Avustralya Milli Takımı formasıyla 5 maça çıktı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için