Manchester City'nin gözü Luis Diaz'da

Manchester City, Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'nin gözü Luis Diaz'da
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13 Ağustos 2024 15:30
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 15:54
Yeni sezona Pep Guardiola ile tekrar şampiyonluk parolasıyla çıkmaya hazırlanan Manchester City, ezeli rakibinden transfer yapmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; City, Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ı transfer etmek istiyor.

Haberde İngiliz devinin oyuncu için 70 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

TRANSFERDE ISRAR EDİYOR

Liverpool'un oyuncuyu satmak gibi bir düşüncesinin olmadığı belirtilse de City'nin transferde ısrarcı olduğu aktarıldı.

Manchester temsilcisi, Liverpool ile anlaşma sağlarsa, Kolombiyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

LIVERPOOL PERFORMANSI

Liverpool'un 50 milyon euroya Porto'dan transfer ettiği oyuncu, İngiliz ekibinde 98 maça çıktı ve 24 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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