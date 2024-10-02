Manchester City'den net galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaştı.



Thelne Pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiliz devi 4-0 kazandı.



Manchester City'nin gollerini 8. dakikada İlkay Gündoğan, 15. dakikada Phil Foden, 58. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada James McAtee kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ilk maçta Inter ile 0-0 berabere kalan Manchester City, 4 puana ulaştı. İlk maçta da Celtic'e 5-1 yenilen Slovan Bratislava ise henüz puanla tanışamadı.



Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında City, Sparta Prag'ı konuk edecek. Bratislava ise aynı haftada Girona'ya konuk olacak.



