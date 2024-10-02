Manchester City'den net galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Slovan Bratislava'yı 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester City'den net galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2024 23:52
Son güncelleme 02 Ekim 2024 00:37
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaştı.

Thelne Pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiliz devi 4-0 kazandı. 

Manchester City'nin gollerini 8. dakikada İlkay Gündoğan, 15. dakikada Phil Foden, 58. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada James McAtee kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Inter ile 0-0 berabere kalan Manchester City, 4 puana ulaştı. İlk maçta da Celtic'e 5-1 yenilen Slovan Bratislava ise henüz puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında City, Sparta Prag'ı konuk edecek. Bratislava ise aynı haftada Girona'ya konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery