Manchester City'den Lewis için gelen teklife ret!

Manchester City, Nottingham Forest'ın Rico Lewis için yaptığı teklifi reddetti.
FootMercato'da yer alan habere göre Manchester ekibi, Forest'ın 20 yaşındaki genç futbolcu için sunduğu 25 milyon Euro + 5 milyon Euro bonusluk teklifi kabul etmedi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen genç sağ bek, 2 gol ve 5 asist üretti.
