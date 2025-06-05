Manchester City'de Jack Grealish krizi!

İngiliz yıldız Jack Grealish, Manchester City'nin Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almayacak.

calendar 04 Haziran 2025 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 01:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'de Jack Grealish krizi!
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Manchester City'nin 2021 yazında Aston Villa'dan 117 milyon euroya kadrosuna kattığı Jack Grealish, kulüpte sorun olmaya başladı.

İngiliz futbolcunun saha dışındaki yaşam tarzı saha içine de yansımaya başladı. Yıldız oyuncu bu sezon 32 maçta forma giyse de formsuzluğu ile dikkatleri üzerine çekti.

The Sun'ın haberine göre; Yıllık 15 milyon euro kazanan Grealish'in, 11 gün sonra düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giymesi beklenmiyor. Pep Guardiola, 29 yaşındaki hücum oyuncusunu ABD'de düzenlenecek turnuvaya götürmeyi planlamıyor.


4 sezondur Manchester City forması giyen Jack Grealish, 3 Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve FA Cup kazandı.

 


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