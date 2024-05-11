LaLiga'nın 35. haftasında Mallorca ile Las Palmas karşı karşıya geldi. Mallorca konuk ettiği Las Palmas'ı 1-0 mağlup etti.



Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 29. dakikada Giovanni Gonzalez kaydetti.



Mallorca bu galibiyetle puanını 35'e yükseltirken, Las Palmas ise 37 puanda kaldı.



Mallorca bir sonraki karşılaşmasında Osasuna deplasmanına giderken, Las Palmas evinde Real Betis'i konuk edecek.





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