Mallorca evinde kazandı düşme hattından kaçtı

LaLiga karşılaşmasında Mallorca ağırladığı Las Palmas'ı 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mallorca evinde kazandı düşme hattından kaçtı
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11 Mayıs 2024 16:54
LaLiga'nın 35. haftasında Mallorca ile Las Palmas karşı karşıya geldi. Mallorca konuk ettiği Las Palmas'ı 1-0 mağlup etti.

Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 29. dakikada Giovanni Gonzalez kaydetti.

Mallorca bu galibiyetle puanını 35'e yükseltirken, Las Palmas ise 37 puanda kaldı.

Mallorca bir sonraki karşılaşmasında Osasuna deplasmanına giderken, Las Palmas evinde Real Betis'i konuk edecek.

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